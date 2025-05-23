В Подольске выполнили более половины объема работ по строительству теплосетей в 2025 году

В Подольске выполнили более половины объема работ по строительству теплосетей, запланированных на текущий год. Так, было проложено свыше 13 км теплотрасс из 24 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех городах региона ведется масштабная модернизация коммунальных систем. В Подольске работы проводятся по 30 контрактам.

На объектах трудятся более 160 человек. Параллельно ведется разработка проектной документации, проводится государственная экспертиза, поставляется оборудование и материалы.

Также на контроле мероприятия по повышению надежности электроснабжения. Графики работ согласованы с профильными ведомствами, проводится информирование жителей.

После завершения всех работ планируется полное восстановление территорий. Все участки приведут в порядок до конца ноября.

Губернатор Андрей Воробьев ранее отметил, что подготовка к зимнему периоду позволила избежать серьезных инцидентов, а модернизация теплоснабжения позволит обеспечить совершенно новый уровень надежности.