В Подольске взяли на контроль установление обстоятельств избиения женщины в продуктовом магазине

Подольская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств избиения женщины в продуктовом магазине на улице Давыдова в Подольске. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне днем. Мужчина несколько раз ударил по голове девушку, которая выходила из магазина вместе с ребенком. Полицейские устанавливают личность злоумышленника, чтобы его задержать. Прокуратура также взяла под контроль принятие процессуального решения по заявлению потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.