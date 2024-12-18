В Подольске задержали местного жителя, который избил знакомого из-за денежного долга

В Подольске задержали местного жителя 1986 года рождения, который из-за денежного долга избил своего знакомого. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Проспекте 50 лет Октября. Мужчина требовал у потерпевшего возврата денег, а затем причинил ему телесные повреждения.

Пострадавший — мужчина 1984 года рождения — обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и самоуправстве.