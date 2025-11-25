В Подольске закольцуют системы двух котельных для ремонта без отключения тепла

В Подольске закольцуют системы двух котельных для проведения ремонтных работ без отключения тепла. Об этом рассказал глава округа Григорий Артамонов.

До этого в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области сообщили, что в Озерах до конца года достроят две новые котельные для детского санатория.

Так, в Подольске капитально отремонтируют котельную Подольского электромеханического завода. Работы планируется завершить к конце следующего года.

«Параллельно стартовала перекладка тепловых сетей в рамках концессионного соглашения. Концессионер ТЭК-2 ведет значительные работы в микрорайонах Климовск, Центральном, Парковом и Межшоссейном. Будут закольцованы и котельные на улицах Сосновой и Рощинской, где прокладывают около 7 км новых сетей», - отметил глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что котельная в Шатуре снова подает тепло в дома после атаки БПЛА на ГРЭС.