В Подольске завершат строительство нового корпуса школы

На улице Народная в Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы № 16, рассчитанного на 580 учеников, стройготовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, они завершатся в 2026 году. Строители ведут облицовку фасадов, внутреннюю отделку, монтаж внутренних инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории.

Пристройка будет состоять из трех корпусов, ее площадь составит 8,3 тыс. кв. м. Она будет связана с существующим зданием стеклянным переходом на уровне второго этажа. Для школьников обустроят учебные классы, библиотеку с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовую, пищеблок, спортзал, комплекс учебных мастерских, классы для занятий по кулинарии. На прилегающей территории появятся игровые площадки, теневые навесы и детские тренажеры.

