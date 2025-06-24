В Подольске завершилась первая смена в лагере «Родина». Для 320 воспитанников организовали концерт и прощальный костер, рассказали в администрации округа.

Вожатые студенческих педагогических отрядов Подмосковья приступили к работе в лагерях страны, сообщили до этого в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В лагере Подольска в рамках концерта были представлены танцевальные и вокальные номера. У прощального костра всем подарили веревочки с разноцветными нитями: отвязывая одну нить, дети передавали ее другому участнику со словами благодарности и пожеланиями.

«Здесь я нашла настоящих друзей и стала чуточку смелее. Буду скучать по вожатым, которые стали для нас второй семьей, и по той особенной атмосфере единства и радости», — поделилась одна из воспитанниц Виктория Блинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со школьниками области и вручил им паспорта.