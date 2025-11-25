В Подольске жителям аварийных домов вручили сертификаты на новое жилье
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил сертификаты на получение государственной субсидии на покупку новой квартиры трем жителям, которые ранее проживали в аварийных домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Он подчеркнул, что работу проводят по региональной программе переселения при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Это важный шаг, позволяющий переехать из аварийных домов в современные благоустроенные квартиры и начать новую жизнь в безопасных и достойных условиях», - сказал Артамонов.
Так, например, документ получила Ольга Кязимова, которая вместе с семьей проживала в поселке Быково. Теперь они смогут переехать в квартиру на улице Народной.
