В Подольске жителям аварийных домов вручили сертификаты на новое жилье

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил сертификаты на получение государственной субсидии на покупку новой квартиры трем жителям, которые ранее проживали в аварийных домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Он подчеркнул, что работу проводят по региональной программе переселения при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это важный шаг, позволяющий переехать из аварийных домов в современные благоустроенные квартиры и начать новую жизнь в безопасных и достойных условиях», - сказал Артамонов.

Так, например, документ получила Ольга Кязимова, которая вместе с семьей проживала в поселке Быково. Теперь они смогут переехать в квартиру на улице Народной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.