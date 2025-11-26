В подольской поликлинике появился новый рентген-аппарат

В Подольске в поликлинике на улице Литейной ввели в работу современный цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Техника позволит повысить качество и доступность диагностики, с этим обновлением в ОСП № 3 Подольской областной клинической больницы завершилась замена рентгеновской аппаратуры. До этого в поликлинике заработали новый цифровой маммограф и флюорограф.

Пациентам напомнили, что записаться на исследование можно после получения направления от лечащего врача, в том числе через портал «Здоровье МО».

