В Подольском лесничестве с начала года выявили 20 случаев самовольного занятия лесных участков

С начала 2025 года в Подольском лесничестве выявили 20 случаев самовольного занятия лесных участков. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Представители лесной охраны провели проверку в границах квартала 21 Подольского участкового лесничества и поселка Александровка. Выяснилось, что на некоторых участках владельцы сдвинули заборы вглубь леса. У поселка Александровка было зафиксировано пять таких нарушений.

Нарушителям направят уведомления о явке для дачи объяснений, после чего будут приняты процессуальные решения. За самовольное занятие лесных участков грозят штрафы.