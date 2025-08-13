В поселке Южный в Подольске построят дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Южный городского округа Подольск для расселения аварийного жилья возведут две 17-этажные новостройки, строители завершили монолитные работы по возведению первого дома. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 140 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся кровельные и фасадные работы, устройство инженерных сетей, внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. Работы идут по графику», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик планирует закрыть тепловой контур в сентябре, чтобы в первой половине 2026 года около 400 человек переехали в новое жилье. До конца августа определится подрядчик, который будет строить второй дом.

В первую новостройку, которая будет рассчитана на 199 квартир, будут жить 382 человека. Второй дом рассчитан на 215 квартир, в него переселят 456 человек. Строительство должно завершиться в декабре следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.