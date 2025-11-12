В поселке Мечниково Красногорска проведут капремонт детсада при Петрово-Дальневской школе

Капитальный ремонт детсада при Петрово-Дальневской школе в поселке Мечниково проведут в Красногорске. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках госпрограммы. Уже определили подрядчика. Им стало ООО «МТ-Групп».

Площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. м. В нем отремонтируют крышу и фасад, благоустроят прилегающую территорию, заменят водостоки и инженерные сети, оборудуют видеонаблюдение.

Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации детских площадок.