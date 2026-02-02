В правительстве Подмосковья рассмотрели обращения жителей по вопросам ЖКХ

Более 20 обращений жителей по вопросам ЖКХ рассмотрели на личном приеме Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наиболее актуальными стали обращения, связанные с капитальным ремонтом. К примеру, жительница Воскресенская задала вопрос о ремонте фасада своего дома. Администрации округа и УК поручили проверить систему отопления в доме и помочь с организацией общего собрания собственников.

В Королеве жительница интересовалась сроками ремонта кровли и фасада. Администрация уже подала заявку на включение в краткосрочный план капремонта на 2026–2028 годы.

По обращению жительницы Дрезны поручили провести отбор проб воды в квартире и промыть сети водоснабжения. В Лосино-Петровском запустили процесс закупки современной станции водоочистки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции объектов теплоснабжения.