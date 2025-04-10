В пресс-центре «Арена Химки» состоялась конференция для предпринимателей

В подмосковных Химках на базе пресс-центра «Арена Химки» состоялась конференция для предпринимателей «Ведение внешнеэкономической деятельности. Поддержка экспорта», ее организовали ПАО ПСБ, МКУ «Малый бизнес Химки» при участии Фонда поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках встречи участники обсудили способы удешевления банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности в условиях санкций, меры поддержки экспорта и трансграничные платежи.

«Мы продолжаем делать новые маршруты внешнеэкономических платежей — как исходящих, так и входящих. И это сейчас одна из основных наших функций», — рассказал руководитель по развитию направления внешнеэкономической деятельности ПСБ Бронислав Трембицкий.

В пресс-службе добавили, что ранее в округе прошла конференция на тему налоговой реформы и налогового планирования, участникам которой рассказали об изменениях в области применения упрощенной системы налогообложения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.