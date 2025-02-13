В Прокуратуре Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей о новом виде мошенничества в интернете. Аферисты рассылают жертвам деньги, а затем вымогают большие суммы за молчание.

Так, жертве поступает случайный денежный перевод, в комментарии к которому указана благодарность «за помощь ВСУ». После этого мошенники делают скриншот перевода с комментарием и начинают угрожать передачей информации в правоохранительные органы.

Аферисты запугивают жертву, угрожая уголовной ответственностью, и вымогают деньги за молчание.

Жителей призвали не поддаваться влиянию злоумышленников и не переводить им деньги. Следует обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Также рекомендуется сообщить о случившемся в полицию.