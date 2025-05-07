В Прокуратуре Подмосковья предупредили об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА

В прокуратуре Московской области напомнили жителям и гостям региона об ответственности, которая грозит за незаконный запуск беспилотников и использование пиротехники.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно решению оперштаба Подмосковья, запрещено выдавать разрешения на запуск дронов над территорией региона. Исключение составляют случаи использования БПЛА для работ оперативных служб и органов власти.

За нарушение этих правил грозит штраф в размере до 50 тыс. руб. для граждан и до 300 тыс. руб. для юрлиц. Если в результате несанкционированного использования дрона пострадал или погиб человек, будет грозить уголовная ответственность.