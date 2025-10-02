В Пушкино прокуратура помогла признать недействительным фиктивный брак с участником СВО

Пушкинская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Чеченской Республики о нарушении требований миграционного и семейного законодательства при заключении брака ее гражданским супругом — участником специальной военной операции с другой женщиной — уроженкой одного из соседних государств. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, брак между ними оформили в Управлении ЗАГС в городе Тамбове в 2019 году, однако, супруги совместно не проживали, не вели общее хозяйство, также не были знакомы с родственниками друг друга. В декабре 2024 года мужчина погиб в зоне СВО, при этом его жена на похоронах не присутствовала. До прохождения военной службы мужчина проживал совместно с заявительницей, с которой они вместе растили двух общих детей.

В ведомстве добавили, что вторая женщина, зарегистрированная в городском округе Пушкинский, в 2023 году была принята в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Городской прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным в связи с наличием признаков фиктивности, суд удовлетворил эти требования.

Копию судебного решения направили в ГУ МВД России по Московской области для рассмотрения вопроса о лишении женщины гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.