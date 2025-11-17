В Пушкино рабочие приступили к капремонту детского сада «Ручеек»

В 3-ем Акуловском проезде в Пушкинском округе начался капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5, подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций и кровли. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействовали 18 рабочих и три единицы техники.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м, его построили в 1962 году. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях и не только. Открыть детский сад планируют в 2026 году.

