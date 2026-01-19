В Пушкино снесли аварийный жилой дом на Озерной улице

В Пушкино снесли аварийный жилой дом, который был расположен на Озерной улице. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное здание было построено в 1965 году. Площадь объекта составляла около 355 кв. м.

После признания здания аварийным его расселили — в новое жилье переехали семьи из восьми квартир. Затем дом включили в список объектов, подлежащих сносу.

На текущий момент дом снесен, а участок земли, на котором он располагался, расчищен от строительных отходов. Порядок использования освобожденной территории определит администрация округа.

В целом в муниципалитете выявили 379 недостроев. Из них привели в соответствие, снесли или достроили 253.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в регионе.