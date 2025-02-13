В Пушкинской больнице спасли женщину, у которой отнялись руки и ноги после корпоратива

Специалисты Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В. Н. вернули к жизни женщину, у которой после корпоратива отнялись руки и ноги. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Жительница в возрасте 28 лет попробовала на вечеринке один из запрещенных препаратов. На следующий день ее госпитализировали с отравлением и подозрением на панкреатит. После этого у женщины начали отказывать руки и ноги, пищеварительная и нервная системы. Пациентка не могла даже глотать.

Врачи стабилизировали состояние жительницы, после чего перевели ее в отделение реабилитации. Там пациентке провели курсы массажа, мышечной стимуляции и физиотерапии. Также использовали систему «Корвит», разработанную для космонавтов. Кроме того, задействовали специальный аппарат для вертикализации и тренажеры, чтобы женщина заново научилась ходить. Спустя три недели пациентка смогла передвигаться с помощью ходунков.

Через два месяца женщина прошла еще один курс реабилитации. В его рамках врачи продолжили массаж и физиотерапию, а также подключили беговую дорожку и ЛФК. После этого курса жительница могла ходить с тростью и в ортезах.

Спустя еще несколько месяцев пациентке провели еще один курс реабилитации для набора мышечной массы и выработки правильной механики во время походки. Сейчас она передвигается самостоятельно, но на длинных расстояниях ей все еще необходима трость. К обычной жизни она сможет вернуться еще через пару реабилитационных курсов.