В Пушкинском и Мытищах открыли новую школу и детский сад

В День знаний в жилых кварталах от девелопера Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) открыли два образовательных учреждения, в «Новом Пушкино» появилась школа, а в «Новом Медведково» — детский сад. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новом корпусе Образовательного комплекса №11 площадью более 13,3 тыс. кв. м разместили учебные кабинеты, мастерские, помещения для групп продленного дня. В здании детского сада площадью 3,94 тыс. кв. м есть пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, групповые, музыкальный и спортивный залы и не только.

«Более тысячи воспитанников теперь будут заниматься рядом с домом в современных пространствах, где созданы комфортные условия для учебы и творчества. Мы продолжим выполнять обязательства Ingrad по развитию инфраструктуры для всех членов семьи», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.