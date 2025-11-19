В Пушкинском округе начался капремонт учебного корпуса Образовательного комплекса

На улице Кольцовской, 2, Пушкинского округа начался капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса № 7, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, здание построили в 1957 году, его площадь превышает 3,7 тыс. кв. м. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к сентябрю 2026 года.

