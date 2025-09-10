В Пушкинском округе обновят здание Центра культуры и искусства имени Кекушева
Здание Центра культуры и искусства имени Кекушева обновят в Ивантеевке
В здании Центра культуры и искусства им. Л. Н. Кекушева в Ивантеевке Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт, строители выполняют кровельные и фасадные работы, а также монтируют систему отопления. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Вскоре на объекте приступят к установке окон и витражей.
После реконструкции центр сохранит свой исторический облик, ее планируют завершить до конца 2025 года. В ведомстве уточнили, что учреждение открыли 1 мая 1926 года, оно объединяет 16 коллективов, в которых занимаются более 440 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.