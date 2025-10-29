В Пушкинском округе после капремонта открыли детский сад «Аленушка»

В Пушкинском округе по адресу: поселок Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 8, после капитального ремонта открыли детский сад «Аленушка», которых входит в состав МБОУ «Образовательный комплекс № 4». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья». Рабочие обновили кровлю и фасад здания, заменили все инженерные коммуникации, напольные покрытия и потолки, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений и не только. В здании разместили шесть групп, актовый зал, пищеблок полного цикла, на прилегающей территории — детские игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.