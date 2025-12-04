В Пушкинском округе стартовал капремонт дошкольного корпуса гимназии «Ручеек»

На улице Богданова, 1 города Ивантеевка Пушкинского округа начался капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» гимназии № 3, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Строителям предстоит выполнить кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и не только.

