В Пушкинском округе взяли на контроль установление причин пожара на территории склада

Пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара, который произошел на территории склада по хранению автомобильных масел в Пушкинском округе в пятницу, 17 октября, примерно в 11:00. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Возгорание кровли произошло при производстве ремонтно-сварочных работ в здании площадью 2 тыс. кв. м, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб — их координирует Пушкинский городской прокурор Михаил Атальянц. Причину пожара установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.