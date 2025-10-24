В Раменском к 2026 году капитально отремонтируют Рыболовную школу

В деревне Морозово Раменского округа начался капитальный ремонт здания Рыболовной школы, его планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители подрядной организации ООО «Стройинжиниринг» ведут подготовку к началу демонтажных работ, а также поставке материалов и оборудования, ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание построили в 1972 году, его площадь превышает 3,9 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.