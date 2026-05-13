Жители Подмосковья совершили более 314 тыс. поездок на «дачных» маршрутах Мострансавто

С начала апреля пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 314 тыс. поездок на сезонных маршрутах, ведущих к дачным и садовым товариществам Подмосковья, компания организовала перевозки пассажиров по 31 такому маршруту, на 16 - увеличила количество автобусов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего жители и гости региона фиксируют проезд в таких автобусах социальными картами - более 201 тыс. раз. Банковскими картами было совершено свыше 65 тыс. операций, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — более 47 тыс. В числе самых популярных маршрутом у дачников оказались № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка», № 27 «Егорьевск – Кочема» и № 26 «Орехово-Зуево – Дрезна».

Такие автобусы курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ, их расписание синхронизировано с графиком пригородных электропоездов.

