В Раменском мужчину и его отца приговорили к 16 и 15 годам колонии за попытку сбыть 14 кг наркотиков

В Подмосковье вынесли приговор мужчине из Раменского и его отцу за покушение на сбыт более 14 кг наркотиков. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

В 2021 году Владимир Краснов стал членом преступного сообщества, занимающегося сбытом наркотиков. Мужчина получал оптовые партии наркотиков, занимался их фасовкой и передачей сообщникам посредством тайников. Через год злоумышленник вовлек в состав группировки своего отца Александра, чтобы увеличить доход.

Помимо этого, Владимир на протяжении нескольких лет совершал финансовые операции с криптовалютой и денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, почти на 12 млн руб.

Сына приговорили к 16 годам колонии строгого режима, отца — к 15 годам.