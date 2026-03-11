В Раменском направили в суд дело курьера телефонных мошенников, похитивших более 21 млн рублей

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летнего «курьера» мошенников, похитившего у троих жителей столицы и Подмосковья более 21 млн рублей, его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в феврале 2025 года он вступил сговор с соучастниками для обмана граждан дистанционным способом. Мошенники представлялись сотрудниками различных спецслужб и сообщили трем потерпевшим о якобы совершенных переводах денежных средств с их счетов. После этого они запугивали их возможным финансированием террористических организаций и требовали передавать наличные деньги курьеру. Кроме того, под предлогом погашения кредита, якобы оформленного под залог квартиры, аферисты внушили одной из пострадавших продать единственное жилье.

В общей сложности от жительницы Раменского городского округа обвиняемый получил 13,9 млн рублей, от двух жителей столицы 7,6 млн рублей. Курьера удалось задержать, ему грозит заключение под стражу. Потерпевшими заявлены исковые заявления о возмещении материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.