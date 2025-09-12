В Раменском перед судом предстанет мужчина, пытавшийся сбыть более 20 кг наркотиков

Суд в Раменском рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт около 28 кг наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в феврале текущего года в Раменском задержали мужчину, который пытался сбыть 22 кг наркотиков через тайник-закладку. В ходе осмотра квартиры, которую он снимал, нашли еще почти 6 кг запрещенных веществ.

На мужчину завели уголовное дело. Также в отдельное производство выделили дело в отношении его соучастников.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Солнечногорске взяли на контроль дело о покушении на сбыт почти 500 кг наркотиков.