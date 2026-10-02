В Раменском пресекли незаконную перевозку более 60 кубометров строительных отходов

1 октября в Раменском муниципальном округе прошел совместный рейд, направленный на выявление незаконной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов. В ходе проверки удалось предотвратить вывоз более 60 кубометров строительного мусора без надлежащих разрешительных документов.

В мероприятии участвовали инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители Министерства экологии и природопользования региона и Главного управления региональной безопасности Московской области, а также сотрудники УМВД России.

Всего специалисты проверили 29 единиц специализированной техники. У водителей трех транспортных средств не оказалось необходимых сопроводительных документов. В отношении недобросовестных перевозчиков составлены административные протоколы — 1 по ч. 1 ст. 6.26 КоАП Московской области и 2 по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.