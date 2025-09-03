В Раменском прокуратура направила в суд дело директора магазина, обвиняемого в убийстве

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего директора продовольственного магазина, его обвиняют в убийстве местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, конфликт между его директором и 49-летним местным жителем произошел 30 ноября 2024 года в магазине в дачном поселке Удельная, причиной стала неоплата товаров. Обвиняемый под предлогом просмотра записи с видеокамер пригласил мужчину в подсобное помещение, где жестоко избил его и задушил. Его заключили под стражу, свою вину он не признал.

