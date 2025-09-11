В Раменском прокуратура направила в суд дело о ДТП, в результате которого погиб ребенок

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП в Бронницах, в результате которого погибла двухлетняя девочка, обвинительное заключение утвердили в отношении 37-летней местной жительницы — ее обвиняют по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 28 мая 2025 года женщина-водитель автомобиля марки «КИА» при движении задним ходом на придомовой территории на улице Пущино наехала на ребенка. От полученных телесных повреждений девочка умерла в медучреждении.

