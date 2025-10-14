В Раменском снесли недостроенное здание магазина

В деревне Верея Раменского округа демонтировали недостроенное здание магазина, расположенное вдоль автомобильной дороги регионального значения Островцы — Верея», работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Подмосковья. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Строительство объекта площадью около 140 кв. м началось в 2014 году, работы велись без разрешительной документации и не были завершены. За это время несущие конструкции здания утратили целостность, поэтом арбитражный суд Московской области постановил признать постройку самовольной и подлежащей сносу.

Собственник провел работы по демонтажу сооружения, земельный участок уже очистили от строительного мусора. Позже он определит порядок использования освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.