В Раменском стартовал капремонт Рыболовской средней школы

В деревне Морозово, д.131ш Раменского округа начался капитальный ремонт Рыболовской средней школы, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.