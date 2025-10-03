В Раменском возведут детский сад и новостройку в ЖК «G3 Театральный»
Фото: [G3 Group]
В Раменском городском округе продолжается строительство ЖК «G3 Театральный», девелопер проекта — G3 Group ведет работы по строительству детского сада и второго корпуса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новостройке продолжается монтаж фасадной системы, утепление наружного контура фасада со 2-го по 5-й этаж, работы по облицовке фасада керамогранитной плиткой и не только. В помещениях детского сада строители выполняют работы по устройству системы вентиляции, прокладывают магистральные трубопроводы и систему вентиляции и так далее.
