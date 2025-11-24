В Раменском возведут первую очередь ЖК «G3 Михалевич»
Фото: [istockphoto.com/anatoliycherkas]
В Раменском округе продолжается строительство первой очереди жилого квартала «G3 Михалевич», девелопером выступает G3 Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Первая очередь строительства предполагает возведение двух малоэтажных домов бизнес-класса. Строители выполняют устройство фундамента будущего дома, а также разработку котлованов домов № 1 и № 2, устройство бетонной подготовки и защитной стяжки и другие работы. На территории квартала также создадут зеленые дворы, игровые зоны, спортивные площадки. Жильцам будут доступны Wi-Fi, магазины на первых этажах домов, прогулочный сквер, велосипедные дорожки, парковочные места.
