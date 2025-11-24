В Раменском возведут первую очередь ЖК «G3 Михалевич»

Первая очередь строительства предполагает возведение двух малоэтажных домов бизнес-класса. Строители выполняют устройство фундамента будущего дома, а также разработку котлованов домов № 1 и № 2, устройство бетонной подготовки и защитной стяжки и другие работы. На территории квартала также создадут зеленые дворы, игровые зоны, спортивные площадки. Жильцам будут доступны Wi-Fi, магазины на первых этажах домов, прогулочный сквер, велосипедные дорожки, парковочные места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.