В Раменском взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на ребенка

Раменская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на четырехлетнего мальчика, которое произошло 16 января 2026 года в коттеджном поселке «Мининская Поляна» в Раменском округе. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомств, на ребенка напала соседская собака породы ротвейлер, которая находилась без намордника. У него диагностировали укушенную рану левой голени и части лица, ему оказана необходимая медицинская помощь. Специалисты определят степень тяжести вреда от полученных повреждений.

По данному факту проводится процессуальная проверка, прокуратура также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с хозяев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение мальчика.

