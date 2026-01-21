В Раменском взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на ребенка
Фото: [Прокуратура Московской области]
Раменская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения собаки на четырехлетнего мальчика, которое произошло 16 января 2026 года в коттеджном поселке «Мининская Поляна» в Раменском округе. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомств, на ребенка напала соседская собака породы ротвейлер, которая находилась без намордника. У него диагностировали укушенную рану левой голени и части лица, ему оказана необходимая медицинская помощь. Специалисты определят степень тяжести вреда от полученных повреждений.
По данному факту проводится процессуальная проверка, прокуратура также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с хозяев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение мальчика.
