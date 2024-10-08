В Раменском задержали молодого человека, который нанес ножевые ранения своему деду

В Раменском был задержан житель 2006 года рождения, который нанес ножевые ранения своему деду. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире дома на Дергаевской улице. Между жителем 1943 года рождения и его внуком произошла ссора, в ходе которой юноша напал на родственника с ножом.

Пострадавшего госпитализировали с травмами. Нападавшего задержали. На него заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.