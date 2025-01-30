В Раменском задержали подростков, которые избили молотком мужчину на улице

В Раменском задержали троих несовершеннолетних за избиение мужчины молотком. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Гурьева 24 января, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, на улице двое подростков нанесли мужчине 1982 года рождения несколько ударов молотком. Их сообщник снимал происходящее на телефон, чтобы в дальнейшем опубликовать видео в интернете.

Пострадавшего с травмами госпитализировали. Нападавших задержали. Ими оказали трое местных жителей 2009 года рождения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.