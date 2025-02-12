В Раменском задержали пособника телефонных мошенников, пытавшихся украсть у пенсионерки 2,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Раменское» задержали 20-летнего жителя Тюмени, оказывавшего содействие телефонным мошенникам, которые пытались украсть деньги у 68-летней местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерке позвонила неизвестная под видом работницы Росфинмониторинга и заявила, что с ее счета пытаются похитить деньги. Она убедила женщину снять сбережения в банке и передать доверенному лицу, чтобы разместить на безопасном счете. Пострадавшая попыталась снять 2,5 млн рублей, однако, сотрудница кредитной организации заметила, что та нервничает, и вызвала полицию.

Передачу денег аферистам провели под контролем оперативников, им удалось задержать курьера около подъезда заявительницы. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее полиция Шаховской задержала курьера мошенников, похитивших у пенсионера 4 млн рублей.