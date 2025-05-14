В рамках нацпроекта в Подмосковье с начала сезона обновили покрытие на 23 участках дорог

В Подмосковье с начала ремонтного сезона было обновлено покрытие на 23 участках дорог в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О ходе работ сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы были проведены на участках региональных дорог в 15 муниципалитетах. Общая протяженность отремонтированных участков составила 33 км. Наибольший объем ремонтных работ провели в Одинцово, Егорьевске, Воскресенске, Клину и Чехове.

В целом сейчас в Подмосковье приводят в порядок более 220 участков дорог. На муниципальной сети работы завершили более чем на ста участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе.