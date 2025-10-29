В рамках программы соцгазификации в Подмосковье с января построили 750 км газопроводов
Фото: [Пресс-служба АО "Мособлгаз"]
Специалисты «Мособлгаза» с начала года в рамках программы социальной газификации построили 750 км новых газораспределительных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Таким образом, с января в регионе были газифицированы дома более 37 тыс. жителей.
Округами-лидерами по числу подключений стали Раменское, Солнечногорск и Чехов.
Всего с начала действия программы в регионе возвели 5,4 тыс. км. газопроводов. Газ появился в домах 228 тыс. жителей.
