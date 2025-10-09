В рамках выставки «Золотая осень» Подмосковье подписало девять соглашений о реализации крупных проектов АПК

В рамках выставки «Золотая осень» Подмосковье подписало девять соглашений о реализации крупных проектов в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«На полях выставки мы подписали девять соглашений на общую сумму 6 млрд рублей, каждое из которых способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Например, совместно с компанией «КБ Русь» будем работать над созданием комплексной системы применения беспилотных авиационных аппаратов. Ведь беспилотные технологии — это будущее сельского хозяйства, причем не только в Московской области, но и во всем мире», - сказал он.

Еще одно соглашение подписано с компанией «АСКОНТ+», которая планирует производить в Серпухове ветеринарные препараты для сельского хозяйства. В реализацию проекта инвестируют 2,6 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест. Построить производственные объекты планируется к 2027 году.

Компания «Чистая линия» намерена построить в Подольске производственно-складской комплекс с распределительным центром за 500 млн рублей. Также продолжается строительство нового производственно-складского комплекса и других объектов в Долгопрудном. Помимо этого, в округе в 2027 году планируют запустить производство десертов и замороженных чаев.

ООО «Сельхозпродукты», которое занимается молочным животноводством, производством зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур в Зарайске, планирует построить молочно-товарную ферму на 1,5 тыс. голов фуражного стада и 1,5 тыс. голов ремонтного молодняка.

В ходе выставки Духин также провел встречу с председателем совета директоров Агрокомплекса «Иванисово» Юлией Серых. Предприятие занимается производством овощей в Электростали. Объем производства превышает 16 тыс. тонн в год. В агрокомплексе создано около 400 рабочих мест. Планируется построить вторую очередь тепличного комплекса площадью 15 га. Объем инвестиций составит около 9 млрд. рублей. Появится 250 рабочих мест.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Мария Евсютина ]

Кроме того, ряд соглашений с инвесторами подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных. В их числе — соглашение с компанией «ПФМ», которая производит в Раменском корма для домашних животных. В планах — за 2027–2028 годы запустить новую линию мощностью более 17 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций составит 240 млн рублей.

В Щелково К (Ф)Х «Цветков В.Н.» в 2027 году построит новую молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов. Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. В Чехове компания «Кая-Трейд» построит завод по переработке яиц мощностью 250 тонн вареных яиц, 300 тыс. упаковок обработанных яиц и 500 тыс. литров меланжа в год. В реализацию проекта вложат порядка 200 млн рублей. Агрофирма «Рыбхоз Шатурский» за 60 млн рублей восстановит рыбоводное хозяйство в Шатуре.

Двойных также провел встречи с представителями ГК «ЭкоНива», «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» и «АПХ „Зеленая Долина“, в рамках которых обсудили планы по развитию на территории региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках выставки рассказал об экспорте сельскохозяйственной продукции региона.