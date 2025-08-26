В Реутове благодаря мерам соцподдержки в медучреждения за пять лет привлекли более 400 специалистов

В Реутове благодаря мерам социальной поддержки в учреждения здравоохранения за пять лет привлекли 427 новых медицинских специалистов. Об этом сообщили в подмосковном отделении «Единой России».

Региональную выплату за съемное жилье в июле получили 223 специалиста, служебное жилье — 13 человек. С начала текущего года на работу были привлечены более 20 медиков.

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» предусмотрены различные меры поддержки. По инициативе депутатов были утверждены единовременные выплаты молодым специалистам первичного звена, компенсация транспортных расходов и матпомощь многодетным сотрудникам.

Для привлечения специалистов округ наладил сотрудничество с ведущими медицинскими вузами, участвует в ярмарках вакансий и размещает информацию на сайтах по поиску работы.

