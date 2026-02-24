В Реутове для ветеранов СВО провели экскурсию на производстве изделий из кожи

В Реутове для ветеранов СВО и членов их семей провели экскурсию на производстве кожаных изделий. Об этом сообщает Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках программы «Промышленный туризм» гости посетили Реутовскую мануфактуру и узнали об отечественной компании Alexander-Ts. Она выпускает кожаные изделия с 1991 года. В коллекции уже более 2 тыс. моделей.

Гостям показали производственные помещения и рассказали о технологиях обработки и пошива кожи. Также их познакомили с дизайнером, которая занимается ручной росписью сумок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что стартовал новый модуль обучения по программе «Герои Подмосковья».