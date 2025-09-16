В Реутове открыли первый в округе корт для падел-тенниса
В Реутове открылся первый в округе корт для падел-тенниса. Новый объект осмотрели председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Филипп Науменко.
Корт построили возле Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова в рамках реконструкции спортивной площадки. На эти цели направили около 6 млн рублей внебюджетных средств.
Все работы были проведены за три недели. На корте установили ограждение, оборудовали освещение, уложили искусственное покрытие.
«Важно, что все, кто хочет заниматься спортом, особенно наша молодежь, может реализовать такое желание поиграть в эту игру. Я знаю, она очень популярна. Сам сейчас попробовал первый раз — увлекательно», – рассказал Брынцалов.
