В Реутове возведут новый корпус детского сада

В Реутове на Комсомольской улице, вблизи дома 17 до конца лета 2026 года построят новый корпус детского сада № 3 «Ромашка», строительная готовность объекта составляет 75%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверку хода работ. В здании будет три этажа, его площадь составит 2,9 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на одновременное пребывание 180 дошкольников в возрасте от трех до семи лет. Для них обустроят игровые комнаты, медицинский кабинет, музыкальный зал, спортивный зал и не только. Работы ведет застройщик ООО «СЗ „СЕРВИС НЕДВИЖИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО“».

