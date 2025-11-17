В роддоме Подольска с начала года неонатальный скрининг прошли более 2 тыс. детей

В Подольском роддоме с начала текущего года неонатальный скрининг прошли более 2 тыс. детей. Исследование включает в себя проверку на 36 генетических заболеваний.

Всего с января в регионе расширенный неонатальный скрининг прошли почти 56 тыс. новорожденных детей, сообщили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках скрининга у новорожденного ребенка из пятки берут кровь на анализ. Также по показаниям врача проводят ультразвуковые исследования, в том числе нейросонографию, УЗИ брюшной полости, почек и малого таза, эхокардиографию. Помимо этого, по показаниям выполняют клинический и биохимический анализы крови, измерение глюкозы крови, анализ группы крови и резус-фактора.

