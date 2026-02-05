В роддоме Солнечногорска появился четвертый кувез для недоношенных детей

В акушерском отделении Солнечногорской больницы появился новый — уже четвертый — кувез для недоношенных детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оборудование закупили по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». С его помощью можно проводить интенсивную терапию недоношенным и ослабленным новорожденным детям.

Кувез оснащен встроенной системой ИВЛ, системой фототерапии, подогреваемым матрасом, монитором для отслеживания данных о температуре и влажности. Кроме того, прямо внутри аппарата можно проводить рентгенографию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации здравоохранения в регионе.